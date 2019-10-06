В Баку известный оператор остался без квартиры

О том, как все произошло, Джаббар Мамедов рассказал в редакции haqqin.az. Он считает, что квартира в доме № 66 по улице Шарифзаде в Ясамальском районе по праву принадлежит ему, а суд принял противоречащее закону решение.

Бакинец Джаббар Мамедов, 50 лет проработавший оператором на разных каналах азербайджанского телевидения, на старости лет оказался без жилья. Причиной тому стал его конфликт с бывшей женой. Женщина стала претендовать на квартиру Мамедова, которую он получил еще до вступления в брак. Суд же встал на сторону бывшей супруги известного телевизионщика.

Как утверждает Дж.Мамедов, он был прописан в этой квартире с 1976 года, его бывшую жену Зибу Мамедову прописали здесь в 1977-м, а дочь Гюнель – в 1980 году.

«Ордер на это жилье выписан на мое имя. Моя мать работала врачом в больнице №12 в Мардакяне, будущая жена там же работала медсестрой. Матери девушка понравилась, и она стала уговаривать меня жениться на ней. Хотя и было мне тогда уже 30 лет, о женитьбе не задумывался, так как по работе днями, а то и неделями пропадал в командировках», - вспоминает Мамедов.

Однако по настоянию в 1977 году он все-таки женился на этой самой медсестре Зибе, а в 1980 году у них родилась дочь. По словам Мамедова, семейная жизнь не складывалась, часто ссорились и, несмотря на угрозы и давление тестя, этот брак продлился недолго. Через месяц после рождения дочери Джаббар Мамедов собрал вещи и переехал в дом своей матери.

Зиба Мамедова вместе с дочерью осталась жить в квартире, где официально главным квартиросъемщиком оставался бывший муж. В те времена квартиры еще не приватизировались. То есть не становились собственностью проживающих в них людей.

Несмотря на это, жили они уже не вместе, конфликты у Мамедовых продолжались, и в 1993 году они развелись уже официально. Вскоре Джаббар Мамедов стал проживать в гражданском браке с другой женщиной. От этого брака у него двое детей, со временем подаривших ему пять внуков.

В настоящее время Мамедов решил восстановить свои права на квартиру в Ясамальском районе и жить там. Однако бывшая жена и родная дочь препятствуют этому.

«Я остался без жилья, меня не пускают в собственную квартиру. Сейчас я живу квартирантом. Эти две женщины хотят сделать меня бродягой. Я ветеран войны, работал под пулями – делал съемки. Сейчас в мои немолодые годы хочу жить спокойно. Прошу, чтобы мне разрешили приватизировать это жилье, продать его, разделить деньги, а потом купить по отдельной квартире себе и дочери. Бывшая жена с детства внушала моей дочери, что ее отец умер. До последнего времени дочка думала, что меня давно нет на свете. Она только на суде узнала, что ее отец на самом деле жив», - сообщил обратившийся в редакцию с жалобой.

После того как все попытки договориться с бывшей женой оказались безуспешными, Джаббар Мамедов обратился в суд. Он подал иск в Ясамальский районный суд с требованием выселить из квартиры Зибу и Гюнель Мамедовых, лишить их прав на проживание в этой квартире, с условием, что он выплатит каждой из них по 11 тысяч манатов компенсации.

Зиба и Гюнель Мамедовы на заседании отсутствовали, и суд, рассмотрев иск без участия ответчиц, принял решение в пользу Джаббара Мамедова.

Было установлено, что спорная квартира была получена родителями Джаббара Мамедова еще до его брака с Зибой. Суд постановил, что после приостановления права пользования квартирой ответчиков должны выселить из квартиры, «потому что их проживание в квартире нарушает права собственника».

Когда Зиба и Гюнель Мамедовы узнали о решении суда, они подали апелляционную жалобу и потребовали отменить решение суда первой инстанции, выдвинув иск о том, что, поскольку квартира не приватизирована, Джаббар Мамедов не является ее собственником.

В своей апелляционной жалобе они указали, что суд первой инстанции рассмотрел дело без их участия и не разобрался в ситуации. В то же время мать и дочь Мамедовы указали, что Джаббара Мамедова на протяжении 40 лет не интересовала судьба дочери и жил он в другом месте. Дочь Джаббара Мамедова заявила, что никогда прежде не видела своего отца, а то, что он жив, узнала всего год назад.