В Минкультуры назвали основную цель шествия на Кешикчидаг

В конце сентября текущего года Министерство культуры совместно с Исполнительной властью Агстафинского района организовало шествие к заповеднику «Кешикчидаг», который распоряжением президента Азербайджана в 2007 году был объявлен государственным историко-культурным заповедником.

Основная цель шествия состояла в демонстрации того, что вышеупомянутый памятник является общим европейским наследием, и в акцентировании внимания на усилиях по его защите. Азербайджан намерен принять меры по представлению таких памятников как образца азербайджанской и мировой культурной ценности как в рамках ЮНЕСКО, так и в других форматах.