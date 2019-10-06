В Минкультуры назвали основную цель шествия на Кешикчидаг
В конце сентября текущего года Министерство культуры совместно с Исполнительной властью Агстафинского района организовало шествие к заповеднику «Кешикчидаг», который распоряжением президента Азербайджана в 2007 году был объявлен государственным историко-культурным заповедником.
Основная цель шествия состояла в демонстрации того, что вышеупомянутый памятник является общим европейским наследием, и в акцентировании внимания на усилиях по его защите. Азербайджан намерен принять меры по представлению таких памятников как образца азербайджанской и мировой культурной ценности как в рамках ЮНЕСКО, так и в других форматах.
Отметим, что министерство в рамках Дней европейского наследия и Охраны мировых памятников на территории многих заповедников и памятников, в частности, Гобустанского национального историко-художественного заповедника, Государственного историко-культурного заповедника «Кешикчидаг», Государственного историко-культурного заповедника «Авей», Гянджинского государственного историко-культурного заповедника, Габалинского государственного историко-художественного заповедника, Загатальского историко-культурного заповедника и на территории других заповедников регулярно проводит просветительские мероприятия.
В заповедниках проводятся Дни открытых дверей, выставки, посвященные сохранению нашего культурного наследия и т. д. Основная цель – защита памятников, укрепление гражданской солидарности в этом направлении и информирование общественности об их истории и ценностях.
Историческое и культурное наследие народов Азербайджана и Грузии основано на традициях добрососедства и дружбы, и эти связи будут и впредь развиваться на самом высоком уровне для защиты единства наших народов и сохранения нашего исторического и культурного наследия.