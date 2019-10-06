Судья по делу Кочаряна отказалась взять самоотвод
Судья по делу бывшего президента Армении Роберта Кочаряна Анна Данибекян отказалась взять самоотвод, передает РИА Новости.
Данибекян ранее дважды отказалась освобождать Кочаряна. В понедельник его адвокат Айк Алумян предложил судье взять самоотвод, обосновав это ее предвзятым негативным отношением к Кочаряну.
"Ходатайство Алумяна с предложением судье взять самоотвод отклонить. Решение обжалованию не подлежит", - сказала Данибекян на судебном заседании.
Ранее Алумян заявил, что решения судьи, отказавшейся освобождать Кочаряна из-под ареста, приняты под грубым, открытым и беспрецедентным давлением. По словам адвоката, "суд стал инструментом для политических преследований Кочаряна, инструментом исполнительной власти".