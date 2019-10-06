Мгновенная реакция Генпрокурора: гражданка Бурлачук против Amrahbank по следам наших выступлений
Генпрокурор Азербайджана Закир Гаралов взял под свой личный контроль дело в отношении Amrahbank, начатое на основании заявления гражданки Галины Бурлачук. Об этом haqqin.az сообщила сама Г.Бурлачук.
По ее словам, об этом ей сообщила помощница Генпрокурора Гюнай Эюбова.
Напомним, что 77-летняя жительница Баку Галина Андреевна Бурлачук уже 11 лет судится с коммерческим банком Amrahbank. Несколько судов она выиграла, еще с десяток возбужденных против банка уголовных дел следственные органы без всяких на то оснований закрыли, а результат один: Бурлачук не может вернуть свои 43 тысячи долларов и 20,5 тысячи манатов, вложенные в качестве депозита в Amrahbank.