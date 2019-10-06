Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков встретился с первым заместителем премьер-министра Азербайджанской Республики Ягубом Эюбовым, прибывшим в страну для участия в заседании совместной межправительственной комиссии по экономическому и гуманитарному сотрудничеству между двумя государствами. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата главы КР, пишет vesti.kg.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития двусторонних отношений между странами.

Глава государства отметил, что Кыргызстан придает важное значение дальнейшему развитию дружественных отношений с Азербайджаном на основе взаимного доверия и уважения.

Жээнбеков подчеркнул, что одним из ключевых моментов дальнейшего развития двусторонних отношений является диверсификация экономического сотрудничества, имеющего значительный нереализованный потенциал.

Кроме того, он отметил важность перехода к разработке и практической реализации совместных проектов в сферах энергетики, транспорта, горнорудной промышленности, образования, медицины и продвижения туристического потенциала.

В свою очередь Эюбов заметил, что президент Ильхам Алиев ожидает Сооронбая Жээнбекова в Баку для участия в очередном саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ).

Он выразил благодарность за возможность проведения в Бишкеке III заседания совместной межправительственной комиссии по экономическому и гуманитарному сотрудничеству между Кыргызстаном и Азербайджаном, напомнив, что последнее заседание проходило пять лет назад в Баку.

Ягуб Эюбов особо подчеркнул, что работа межправительственной комиссии возобновлена благодаря особому отношению Сооронбая Жээнбекова к сотрудничеству с Азербайджаном.

Первый заместитель премьер-министра Азербайджана добавил, что во главу развития двусторонних торгово-экономических отношений будут положены братские взаимоотношения между странами.