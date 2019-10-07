Строящийся в Евлахе резервный дата-центр получил сертификат TIER 3

ООО AzInTelecom, специализирующееся на расширении портфолио по защите данных, предоставлении надежных и качественных облачных услуг Azcloud, получило для строящегося в Евлахе резервного дата-центра сертификат американской организации Uptime Institute уровня TIER III в категории «дизайн». Сдача центра в эксплуатацию запланирована на первый квартал 2020 года.

Этот дата-центр общей площадью 1400 кв.м состоит из систем альтернативного энергоснабжения и пожаротушения, физической защиты, резервных резервуаров для воды и топлива, а также систем с высоким уровнем безопасности источников альтернативной энергии. Это, в свою очередь, гарантирует повышение уровня качества до 99,982%. Кроме того, благодаря оптимизации использования энергии, управлению источников энергии и оборудованию по распределению энергии стало возможным создать полностью экологически чистый дата-центр.

Портативность дата-центра также повышает надежность контейнеров хранения данных в случае чрезвычайной ситуации, позволяя физически перемещать их в более безопасную зону.

Наряду с этим, дата-центр будет соответствовать стандарту ISO/IEC 20000, позволяющему демонстрировать превосходство в ИТ-управлении и применять самые эффективные методы. Благодаря этому клиенты могут быть полностью уверены в правильном управлении и постоянном улучшении процессов. Сертификация ISO/IEC 20000, которая позволяет интегрировать процессы и повышать производительность при сохранении высокого качества и бизнес-целей, формирует культуру постоянного совершенствования, что приводит к повышению качества систем ИТ-обслуживания. А самое главное, структурированный подход к управлению услугами обеспечивает доверие клиентов.

Наличие стандарта ISO/IEC 27001 в качестве одного из сертификатов AzInTelecom является наглядным доказательством эффективного управления информационной безопасностью. ISO/IEC 27001 является стандартом для разработки системы управления информационной безопасностью компании. Стандарт ISO/IEC 27001 повышает конкурентоспособность компании и управление информационными рисками, включая прозрачность информационной системы компании, выявление ключевых угроз безопасности бизнес-процессов и разработку рекомендаций по защите от угроз и недостатков в системах безопасности и управления.

В то же время продолжается работа по получению сертификатов PCI DSS и TIER 3 Facility. Ключевой особенностью сертификации TIER 3 является резервирование активного оборудования по принципу N + 1 охлаждающих трубопроводов, каналов связи здания и каждой из электрических установок по принципу 1 + 1. В результате резервирования дата-центр, построенный на основе TIER III, продолжит непрерывно работать в случае проведения ремонта или выхода из строя каких-либо систем. Стандарт PCI DSS представляет собой набор требований к безопасности информации о держателях карт, которые передаются, хранятся и обрабатываются в информационной инфраструктуре организации, что относится ко всем организациям и структурам, занимающимся международными транзакционными операциями. Принятие соответствующих мер для обеспечения соответствия требованиям стандарта предполагает комплексный подход к информационной безопасности.