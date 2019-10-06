Сильнейший ветер зафиксирован в Сумгаите
Согласно информации Национального гидрометеорологического департамента Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана по состоянию на 17:00 седьмого октября, скорость северо-западного ветра в Сумгаите достигла 34 метра в секунду.
Как сообщает пресс-служба министерства, скорость ветра в Баку достигла 33 метров в секунду, в Тертерском, Товузском, Бардинском, Пираллахинском районах - 25 метров в секунду. На Нефтяных камнях порывы достигали скорости 23 метров в секунду.
Высота волн в открытом море достигала 4,6 метра.