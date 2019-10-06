Иранец попался на торговле наркотиками перед бакинским отелем

Согласно материалам уголовного дела, Хамед Бабазаде был задержан оперативниками Государственного таможенного комитета 9 марта 2019 года рядом с бакинским отелем Caspian. По полученной оперативниками информации, иранец пересек границу с большим количеством наркотиков и собирается их продать.

Информация оказалась верной: в момент задержания при Бабазеде было обнаружено два килограмма героина, который он передавал условному покупателю по имени «Азад». Решением Ясамальского районного суда в отношении иранца была избрана мера пресечения в виде ареста на четыре месяца, однако гражданин ИРИ несмотря на то, что был пойман с поличным, виновным себя признавать отказался.

В своих показаниях Бабазаде заявил, что имеет высшее образование по специальности «архитектура» и в настоящее время его деятельность в родной стране связана со строительством и продажей жилых домов. По его словам, за день до его приезда в Азербайджан он встретился со своим знакомым Миладом Аллахъяром. Занимающийся обменом валюты Милад попросил Хамеда передать посылку своему брату, который отбывает наказание за торговлю наркотиками в одной из бакинских колоний.

«Милад сказал, что купил брату одежду, еду, сигареты и попросил меня отвезти все это в Баку. Я знал, что его брат сидит в тюрьме за наркотики и опасался брать для него посылку. Но когда Милад показал мне ее содержимое, ничего незаконного я не увидел. Тем не менее, провозить через границу сумку с передачей отказался», - рассказал обвиняемый.

И тогда Милад, как уверял Бабазаде, предложил другой вариант: посылку ему вручат уже после таможенного досмотра - в азербайджанской Астаре.

«Мол, передача для брата уже переброшена через границу. Когда добрался до Астары, от Милада пришло сообщение, что я могу забрать его посылку в чайхане напротив таможни. Он попросил меня отвезти ее в Баку, где ее заберет другой человек, который и передаст отправленное в колонию. Я согласился, взял посылку и на такси отправился в Баку», - уточнил Хамед Бабазаде.

Прибыв столицу Азербайджана, Хамед снял номер в отеле Caspian, и стал ждать. По его словам, еще по дороге в Баку ему позвонил некий Габиб и уточнил место встречи.

«Уже через час после моего заселения Габиб приеха, и мы встретились у входа в отель. У Габиба была сумка голубого цвета, в которую он собирался положить посылку Милада. Я предложил ему остаться, так как было уже поздно, а в номере было две кровати. Он согласился, только попросил узнать пароль WiFi. Оставив его в своем номере, я спустился на ресепшн, чтобы узнать пароль. Когда я вернулся, Габиб был в ванной, а вещи из своей сумки он положил перед входом туда. Среди прочего там был и целлофановый пакет. В этот момент мне позвонил Милад и сказал, что скоро к отелю подъедет черный автомобиль. Поскольку Габиб не знает азербайджанский язык, меня попросил спуститься с ним и передать его целлофановый пакет людям в машине. Узнав, что Габиб в ванной, Милад предложил мне самому отдать пакет. Что в нем, я не знал», - утверждал обвиняемый.

В 2:30 ночи Хамед Бабазаде взял пакет, в котором, как выяснилось, был героин, вышел из отеля и сел на заднее сиденье в автомобиль Nissan. Находящимся в салоне людям он сказал, что Габиб в ванной и поэтому пакет принес он. Но сидевший впереди человек без каких-либо объяснений надел на Бабазаде наручники. Потом к машине подбежали еще пять сотрудников спецорганов и вместе с задержанным поднялись в его номер. Однако никакого Габиба в номере не было.

«Дверь в номер была закрыта, зато было открыто окно в коридор. Габиб мог сбежать через него. Работники отеля открыли номер, и сотрудники таможни осмотрели вещи Милада и Габиба. После этого меня отвезли в управление таможни», - рассказал обвиняемый.