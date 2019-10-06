Международные резервы Украины пошли на долги
Международные резервы Украины сократились в сентябре 2019 года на 2,6% и составили на 1 октября $21,438 млрд.
Как указывается в сообщении Нацбанка страны, резервы уменьшились «из-за значительных объемов погашений по государственному долгу».
Регулятор уточняет, что в сентябре правительство выплатило в целях обслуживания и погашения госдолга почти $2 млрд.
По оценкам украинского Минфина, до конца нынешнего года стране предстоит выплатить 169 млрд гривен (примерно $6,6 млрд) по внутреннему и внешнему госдолгу.
Напомним, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук предупреждал, что в следующем году каждая третья гривна государственного бюджета страны будет направляться на выплату долгов страны. «Следующие пару лет нас ждут непростые годы. Нам придется отдавать рекордные долги. В следующем году нужно каждую третью гривну отдавать на выплату долгов», — указывал глава кабмина.