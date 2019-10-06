Российскому рублю предрекли скорый обвал из-за «креста смерти»
Курс российской национальной валюты - рубля в ближайшие недели окажется под сильным давлением, поскольку попал под прицел так называемого «креста смерти», утверждают аналитики нидерландского международного банка Rabobank.
Термин «крест смерти» используется в отношении биржевых ситуаций, при которых средневзвешенный курс валюты в течение 50 дней пересекает курс за 200 дней, сообщает Life.
Ситуация, о которой предупреждают эксперты Rabobank, считается предвестником серьезного падения курса валюты. Именно этот тревожный знак и заметили нидерландские аналитики.
Прогноз подтверждают и российские эксперты. По словам директора офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслава Абрамова, вполне реально падение рубля до 68-70 за доллар. В то же время эксперт Международного финансового центра Владимир Рожанковский считает, что падение будет не очень большим, до 66–66,3 рубля за доллар.