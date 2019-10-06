Найден древний затерянный мегаполис

В Израиле археологи обнаружили руины большого древнего города, возраст которого составляет более пяти тысяч лет. Об этом заявило Управление древностей Израиля, сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Город был обнаружен при подготовке к строительству автомагистрали близ поселения Хариш в 50 километрах к северу от Тель-Авива. Город занимал площадь 65 гектаров, в нем проживало шесть тысяч человек.