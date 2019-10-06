Союзники Трампа пытались сменить руководство украинского «Нафтогаза»

Группа американских бизнесменов и доноров Республиканской партии США пыталась сменить руководство украинской топливной компании «Нафтогаз», сообщает Associated Press со ссылкой на источники.

Согласно информации, предприниматели стремились сменить главу «Нафтогаза», чтобы в дальнейшем украинская компания заключила выгодные контракты с фирмами союзников Трампа.

По данным агентства, в этом участвовали уроженцы СССР Лев Парнас и Игорь Фруман, а также нефтяной магнат из Флориды Гарри Саджиант III. Их связывают с президентом США Дональдом Трампом и его личным адвокатом Руди Джулиани.

План американских бизнесменов провалился после того, как Петр Порошенко проиграл Владимиру Зеленскому на выборах президента Украины. Вскоре после этого попытку сменить руководство «Нафтогаза» предпринял министр энергетики США Рик Перри, отмечает агентство.