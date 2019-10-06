Президент РФ Владимир Путин подписал указ о том, что он повышает заработную плату президенту и премьеру России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на указ.

Согласно документу, зарплаты были проиндексированы на 4,3 процента с 1 октября 2019 года. Кроме того, выросли размеры выплат для глав ряда российских ведомств.

В частности, речь идет о минобороны, МЧС, МВД, ФСБ, ФСО, Росгвардии, Генпрокуратуре и Следственном комитете РФ. Также в список вошла Служба внешней разведки и Государственная фельдъегерская служба.