Вооруженные силы и Национальная разведывательная организация Турции провели в районе Кандиль на севере Ирака спецоперацию против террористической организации ПКК. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Согласно информации, спецоперация была проведена 13 сентября, но подробности ее стали известны сегодня.

Как сообщают источники в силах безопасности в регионе, в ходе спецоперации против ПКК была ликвидирована террористка Айфер Корду (позывной «Бесе Эрзинджан»), которая входила в «красный список» особо опасных преступников турецкого МВД.

Корду вступила в ряды ПКК в конце 1980-х годов, прошла военную подготовку в Ливане и Сирии, руководила деятельностью женщин-террористок, таких как Хулья Оран (позывной «Бесе Хозат») и Нурия Кесбир (позывной «Создер Авеста»).