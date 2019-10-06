Трамп пообещал разрушить экономику Турции, если...

Президент США Дональд Трамп пообещал уничтожить экономику Турции, если страна не будет присматривать за захваченными боевиками террористической организации «Исламское государство». Об этом он написал в твиттере.

«Как я твердо заявлял ранее, и сейчас лишь повторю: если Турция сделает что-либо, что, в соответствии с моей великой непревзойденной мудростью, будет переходить границы, я полностью уничтожу и разрушу экономику Турции, как уже делал это раньше», - заявил Трамп, передает РИА Новости.

По его словам, Турция, Европа и другие страны «должны приглядывать за захваченными боевиками ИГ и их семьями».

«США сделали гораздо больше, чем кто-либо ожидал, в том числе на 100% разбили халифат ИГ. Теперь пора другим в регионе, у некоторых из которых великие возможности, защищать свою территорию», - написал президент США.