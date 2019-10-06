«Бульдозеру революции» предлагали возглавить посольство в Азербайджане

Известный киргизский оппозиционер Азимбек Бекназаров вскоре может возглавить посольство Киргизии в Малайзии. С таким громким заявлением член Временного правительства Киргизии, известный под прозвищем «Бульдозер революции» выступил на своей пресс-конференции в Бишкеке.

Как пишет EADaily, по словам Бекназарова, президент Киргизии неоднократно делал ему предложения занять разные вакантные должности, которые 65-летний оппозиционер отклонял, хотя и в последнее время нигде не работал. В частности, с его слов, он мог возглавить диппредставительства республики в Турции и Азербайджане.

«Я ответил, что мы дважды провели курултай, что у государства впереди много работы. Что никуда не пойду, пока не доведу до конца дела...», — рассказал он.

Однако против назначения на должность главы посольства Киргизии в Малайзии Бекназаров не возражает: «На этой неделе я встречаюсь с президентом Сооронбаем Жээнбековым, там все и решится».

По данным некоторых СМИ Киргизии, в Малайзии уже априори одобрили это назначение, несмотря на отсутствие у потенциального дипломата соответствующего образования и ряда компетенций.

Азимбек Бекназаров активно участвовал в революциях 2005 и 2010 годов, за что получил прозвище «Бульдозер революции». В 2005 году, после мартовской революции, занимал пост генпрокурора. После апрельской революции 2010 года - пост вице-премьер-министра Временного правительства. Сейчас занимается адвокатской деятельностью.