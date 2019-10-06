В Казахстане после финала Кубка страны по футболу, в котором встретились кызылординский «Кайсар» и команда «Атырау», произошел инцидент между игроками противоборствующих команд.

Как пишут казахские СМИ, после матча в подтрибунном помещении случилась драка между выступающим за «Кайсар» армянским нападающим Тиграном Барсегяном и россиянином дагестанского происхождения – игроком «Атырау» Исламнуром Абдулавовым.

Рассказывая о случившемся изданию Sport.kz, Барсегян заявил, что «это футбол, это нормально. Мы мужики. В жизни, в спорте такое бывает. Ничего страшного».

Одержав победу в Кубке Казахстана над «Атырау», команда Барсегяна получила право выступать в Лиге Европы на следующий сезон.