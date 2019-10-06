Король Швеции лишил своих внуков титулов и прав на престол

Официальные представители шведского королевского дворца в Стокгольме заявили, что пятеро внуков нынешнего правителя страны Карла XVI Густава и его супруги Сильвии будут лишены своих привилегий.

Как пишет «Газета.ру», полномочия членов королевской семьи сохранили только двое детей наследницы престола, 42-летней принцессы Софии. Причины беспрецедентных нововведений пока не известны.