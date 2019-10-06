Король Швеции лишил своих внуков титулов и прав на престол
Официальные представители шведского королевского дворца в Стокгольме заявили, что пятеро внуков нынешнего правителя страны Карла XVI Густава и его супруги Сильвии будут лишены своих привилегий.
Как пишет «Газета.ру», полномочия членов королевской семьи сохранили только двое детей наследницы престола, 42-летней принцессы Софии. Причины беспрецедентных нововведений пока не известны.
Шведский королевский дворец заявил, что внуки короля Карла XVI Густава больше не обязаны исполнять обязанности членов королевской семьи и официально не будут считаться родней монарха. Нововведение касается детей сына короля, принца Карла Филиппа, а также наследников дочери Карла XVI Густава, принцессы Мадлен.
Беспрецедентное событие для всех монарших семей Европы произошло не из-за семейного скандала или каких-либо разногласий. Эксперт Карин Кенмор в интервью изданию Svenska Dagbladet заявила, что все ограничения, созданные для родственников короля, гарантируют детям полную свободу выбора собственного будущего: «Они смогут стать теми, кем захотят, в том числе заниматься политикой или бизнесом».