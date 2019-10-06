Лавров встретился с Масудом Барзани

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, находящийся с визитом в Ираке, встретился в столице Курдского автономного района в Ираке - Эрбиле с бывшим президентом курдской автономии, председателем демократической партии Иракского Курдистана Масудом Барзани. Об этом сообщает РИА Новости.

Сергей Лавров прибыл сегодня в Ирак с первым за последние пять лет визитом. В Багдаде российский министр встретился с премьер-министром страны Аделем Абд аль-Махди, главой МИД Мухаммедом Али аль-Хакимом, председателем парламента Ирака Мухаммедом аль-Халбуси и президентом Бархамом Салехом.