В то время как Америка активно обсуждает телефонные разговоры своего президента с иностранными лидерами, находя в них тревожные признаки нарушения президентской присяги, Дональд Трамп поговорил по телефону с турецким руководителем, после чего принял решение не вмешиваться в его планы. А планы у Эрдогана старые: завершить создание у южной границы Турции буферной зоны, которая отделила бы его страну от Сирии, и переселить туда сирийских беженцев.

В практическом плане это означает вывод американских войск из северо-восточной Сирии, из района восточнее Евфрата, который американцы сейчас контролируют совместно с курдскими силами. Войск там совсем немного, буквально несколько сот человек, но именно их наличие гарантировало безопасность курдских отрядов Рабочей партии Курдистана, которые Турция считает террористической группировкой. После ухода американцев ничто не мешает турецким войскам ударить по курдам. По сути, это будет продолжением операции «Оливковая ветвь», которую Турция проводила в начале 2018 года, в результате заняв город Африн.

Эрдоган сумел увязать создание зоны безопасности, нейтрализацию угрозы со стороны курдских боевиков и создание условий для возвращения сирийских беженцев и убедить в этом Трампа. Тот не сопротивлялся, и попытался объяснить свою позицию в серии твитов: «Я откладывал это решение почти три года, но пришло время для нас выходить из этих смехотворных бесконечных войн, многие из которых являются племенными, и вернуть наших солдат домой. Мы будем воевать там, где нам выгодно, и только с целью победить. Турция, Европа, Сирия, Иран, Ирак, Россия и курды будут вынуждены теперь разбираться с ситуацией сами».

Американскому президенту нельзя отказать в логике, но нельзя и игнорировать возникающие вопросы. Если США намерены противостоять иранской угрозе, уход из Сирии нелогичен. Стратегической задачей Ирана в регионе остается создание шиитского полумесяца – единого пространства, связующего Иран со Средиземным морем. Кстати, по этим же причинам такое решение взволновало Израиль, который резонно опасается, что теперь ничто не будет мешать Ирану беспрепятственно поддерживать свои подразделения и отряды Хезбаллы в Сирии на границе с Израилем.

Отдельная тема – давние союзнические отношения американцев с курдами, которые сильно раздражали Турцию, но именно курды сыграли решающую роль в борьбе с ИГИЛ и захватом столицы радикалов Ракки. Представители курдов уже заявляют о том, что союзники, вложившиеся в их обучение, вооружение и снабжение, теперь их просто кидают. Поскольку на северо-востоке Сирии расположены лагеря беженцев, где живут семьи бойцов ИГИЛ, до 70 тысяч человек, а также около десяти тысяч самих боевиков в тюрьмах, потеря контроля над регионом может привести к возобновлению джихада на новом уровне. Кроме того, не исключают, что курды могут переметнуться на сторону сирийского правительства в попытке отбиться от турецких войск. В общем, угроза дальнейшей дестабилизации обстановкив и в без того нестабильном регионе резко возрастает.

Внезапное решение о выводе войск из Сирии в прошлом году привело к отставке главы Пентагона Джима Мэттиса, не согласившегося с позицией главнокомандующего. Решение тогда отложили. Сейчас к нему вернулись и, как опасаются эксперты, без каких-либо предварительных просчетов, просто под влиянием убедительной силы турецкого президента. Эрдоган, которому Трамп простил закупку российской системы противовоздушной обороны С-400 вместо американской системы «Патриот», не заикнувшись о санкциях, в очередной раз получил свое.