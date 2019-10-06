Фонд страхования вкладов Азербайджана с 16 октября начинает выплату кредиторских требований физическим лицам по незастрахованным вкладам в 11 банках, находящихся в ликвидации. Об этом говорится в сообщении фонда.

Согласно информации, возвращение вкладов физических лиц в пределах 17 тысяч манатов в ОАО "Атрабанк", ОАО "Роялбанк", ОАО "Кредобанк", ОАО "Заминбанк", ОАО Bank of Azerbaijan, ОАО "Кавказский банк развития", ЗАО "Банк Стандарт", ОАО Yunayted Kredit Bank, ОАО "Техникабанк", ОАО "Демирбанк" и ОАО "Гянджабанк", находящихся в процессе ликвидации, будет осуществляться ОАО «Kapitalbank».

Общественность будет проинформирована о сети филиалов ОАО Kapitalbank и документах, необходимых в связи с процедурой возвращения кредиторской задолженности физическим лицам.