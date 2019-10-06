Лира отреагировала на слова Трампа об «уничтожении» турецкой экономики

После заявления президента США Дональда Трампа о готовности уничтожить экономику Турции курс национальной валюты страны - лиры снизился, по данным торгов, на более 2 процентов.

Как пишет «Лента.ру», по состоянию на 20:00 по местному времени за доллар дают 5,8 лиры. Кроме того, индекс основных акций BIST 100 снизился на 0,45 процента — до 102 993 пунктов.

Ранее в понедельник глава Белого дома объявил, что уничтожит экономику Турции в случае, если власти страны сделают что-то, что ему покажется непозволительным: «Как я твердо заявлял ранее, и сейчас лишь повторю: если Турция сделает что-либо, что, в соответствии с моей великой непревзойденной мудростью, будет переходить границы, я полностью уничтожу и разрушу экономику Турции, как уже делал это раньше».

