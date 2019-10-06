Трамп о России и Китае: Две самые несчастные страны

Президент США Дональд Трамп в свойственной ему манере высказался в своем Twitter по поводу вывода американских войск с северо-востока Сирии, назвав при этом Россию и Китай «несчастными странами.

Согласно информации, комментируя вывод войск США из Сирии, глава Белого дома заявил, что этим фактом сильно недовольны Россия и Китай, потому что Москве и Пекину нравится видеть США погрязшими в бесконечных войнах, пишет NEWSru.com.

«Я был избран, чтобы выйти из этих нелепых бесконечных войн, в которых задачей нашей великой армии было поддерживать порядок ради тех людей, которые даже не любят США. Две самые несчастные в этом отношении страны - Россия и Китай, поскольку им нравилось видеть нас увязшими в этих болотах, тратящими на это миллиарды долларов», - написал Трамп в своем Twitter.

Ранее в понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что США начали выводить войска с северо-востока Сирии, где Анкара намерена провести операцию по созданию зоны безопасности. За неделю до этого Эрдоган сообщил, что Турция намерена действовать самостоятельно в вопросе создания зоны безопасности к востоку от реки Евфрат в Сирии, поскольку ей не удалось достичь желаемого результата на переговорах с США. 6 октября президент Турции провел телефонные переговоры с Трампом, по итогам которых Белый дом сообщил, что Вашингтон не станет поддерживать и каким-либо образом участвовать в военной операции Турции на севере Сирии, а американские военные не будут находиться поблизости от места ее проведения.

