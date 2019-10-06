Спикер Госдумы потребовал от Зурабишвили публичных извинений

Президент Грузии Саломе Зурабишвили должна публично извиниться за свои антироссийские высказывания и дезавуировать их. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

«Сигнал должен быть один, во всяком случае, в этой ситуации: президент Грузии, которая публично сказала о России как стране-агрессоре, должна эти слова дезавуировать, извиниться и объяснить свою позицию», - сказал спикер Госдумы, отвечая на вопрос ведущей о том, получают ли в России какие-либо сигналы о готовности руководства Грузии объясниться, передает ТАСС.

«Как можно развивать отношения, если руководство Грузии вот так себя ведет?» - отметил В.Володин.

Спикер уточнил, что отношения с Грузией стали выравниваться, «но кому-то понадобилось устроить конфликт в Тбилиси», когда российская делегация приехала на Межпарламентскую ассамблею православия.

«Но президент Грузии, вместо того чтобы осудить происшедшее, вместо того чтобы вмешаться и сказать: «Так нельзя», объявила Россию агрессором», - сказал Володин, подчеркнув, что именно президент «несет ответственность за пребывание делегации другой страны».