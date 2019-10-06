Помпео: Греция не заменит Турцию

Вашингтон не рассматривает Грецию как возможную замену Турции в военной сфере, заявил в интервью греческому телеканалу Sky госсекретарь Майкл Помпео.

"Надеюсь, они не конкурируют между собой таким образом", - сказал глава американской дипломатии о Греции и Турции, когда ведущий поинтересовался возможностью замены Вашингтоном второй страны на первую в своих военных планах, передает ТАСС.

"Я об этом так не думаю. Не считаю, что американские вооруженные силы думают таким образом", - подчеркнул Помпео.

По его словам, Вашингтон относится к Греции и Турции как к государствам, каждое из которых имеет "собственный уникальный набор характеристик, собственные уникальные возможности обеспечивать хорошие результаты для НАТО... а также США".