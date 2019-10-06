Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу впервые переговорил по телефону с главой Пентагона Марком Эспером. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу российского военного ведомства.

В министерстве не рассказали подробности беседы, заявив только, что она прошла «по инициативе американской стороны».

Марк Эспер занял пост главы Министерства обороны США летом этого года. Он ветеран войны в Персидском заливе 1990-1991 годов. Ушел в отставку в звании подполковника.