Узбекистанский боец смешанных единоборств (ММА) Бекзод Нурматов впал в кому и умер после поединка с российским бойцом чеченского происхождения Бесланом Исаевым на турнире Absolute Championship Akhmat 100, состоявшемся 4 октября в Грозном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена семьи спортсмена.

В поединке, который прошел все три раунда по пять минут, победу раздельным решением судей одержал 36-летний Исаев. По словам источника агентства, у Нурматова был инсульт, после боя он впал в кому и в ночь на понедельник, 7 октября, скончался.

Тело спортсмена должно быть доставлено на родину во вторник, 8 октября. Тогда же планируются похороны.

Бекзоду Нурматову было 27 лет. Карьеру бойца он начал в 2016 году, будучи курсантом Вооруженных сил, и получил серебряную медаль на международном чемпионате по рукопашному бою в Германии. Провел 13 поединков, одержал 11 побед и потерпел два поражения. Был чемпионом мира и неоднократным обладателем Кубка мира по рукопашному бою, трехкратным чемпионом Азии.