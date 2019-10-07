Минобороны Кипра приобрело четыре беспилотных летательных аппарата израильского производства для патрулирования прибрежных вод на фоне так называемого "газового конфликта" с Турцией.

По информации сайта Kathimerini, беспилотники стоили Кипру 13 миллионов долларов и будут использоваться исключительно для мониторинга эксклюзивной экономической зоны Кипра, в которой международные компании ведут поиск газовых месторождений, несмотря на возражения Турции.

Кипром приобретены БПЛА производства Aeronautics Defense Systems Ltd. Беспилотники имеют размах крыльев 8,7 метра.

На прошлой неделе Кипр обвинил Турцию в нарушении ее суверенитета после того, как Анкара направила буровое судно в седьмой сектор газового месторождения на кипрском шельфе.