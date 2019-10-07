Во Флоренции суд приговорил родителей бывшего премьер-министра Италии Маттео Ренци - тосканских предпринимателей Тициано Ренци и Лауру Бовони - к одному году девяти месяцам лишения свободы по громкому делу о финансовых махинациях, сообщает новостной телеканал Tgcom24.

Тициано Ренци и его супруга не присутствовали в зале суда. Через своих адвокатов они направили письменные заявления, в которых полностью отрицали свою вину и утверждали, что фигурирующие в деле фактуры были подлинными.

В мае 2018 года прокуратура Флоренции потребовала привлечь к суду родителей экс-премьера, которым были предъявлены обвинения в выдаче в 2015 году фальшивых фактур семейными фирмами Eventi 6 и Party. По данным финансовой гвардии, в результате этих действий ими были незаконно присвоены крупные суммы денег, передает РИА Новости.

Кроме того, родители экс-премьера проходят по еще одному следственному делу флорентийской прокуратуры по обвинению в ложном банкротстве и выдаче фальшивых фактур. В феврале они были помещены под домашний арест, однако в марте суд отменил такую меру пресечения.

Маттео Ренци - один из наиболее известных и популярных политиков поколения сорокалетних. Будучи лидером Демократической партии, возглавлял правительство Италии с февраля 2014 по декабрь 2016 года. В марте 2018 года после крупного поражения Демпартии на парламентских выборах Ренци оставил пост лидера демократов. В сентябре объявил о выходе из Демпартии и создании собственной политической организации под названием "Живая Италия".