Вот революция охватила и Ирак наши подробности+сенсационное видео
По официальным данным МВД Ирака, в результате продолжающихся в стране в течение пяти дней митингов протеста 104 человека погибли, еще 6 107 получили ранения различной степени тяжести.
Кроме того, полиция сообщает, что в разных городах и мухафазах страны сожжены 52 военных транспортных средства правительственных сил безопасности, пострадало 51 гражданское и правительственное здание, сгорело восемь штаб-квартир различных политических партий, атакованы семь офисов СМИ и телеканалов.
Всех погибших правительство объявило «мучениками» и приняло решение предоставить их семьям материальную компенсацию и особый набор социальных льгот.
Ирак содрогнулся от произошедшего - и это совершенно очевидно. Как очевидно и то, что правительство не сумело удержать силы безопасности от чрезмерного применения насилия, а дальше наступила ответная реакция со стороны протестующих с закономерным кровавым итогом. Сегодня верховное командование иракской армии приказало вывести военных из столичного квартала Садр, заменив их федеральной полицией.
«Была применена чрезмерная сила, и мы начали привлекать к ответственности тех командиров, которые совершили эти неправильные действия», - говорится в опубликованном в этой связи заявлении военных.
Но это проще всего - обвинить военных, американцев, иностранные нефтяные компании, приплести сюда Иран, «революционный дух шиитов» и историю с отставкой легендарного Абдул Вахаба аль-Саади, бывшего командующего иракскими контртеррористическими силами. Вот только куда деть ключевые проблемы страны, из-за которых протестующие вышли на улицы, под дубинки, слезоточивый газ и пули - коррупцию, безработицу и рост стоимости жизни при падении реальных доходов населения? Что с этими «тремя китами», из-за которых в поисках справедливости люди готовы идти на смерть? Причем не только в Ираке, но и в других арабских государствах - Египте, Ливане и далее везде.
В пятницу, 4 октября, премьер-министр Ирака Адель Абдул Махди выступил с речью по общенациональному телевидению, изложив свою программу по преодолению кризиса в стране. Если кратко, то основные тезисы его выступления выглядели следующим образом:
• Граждане не должны испытывать сложностей и преград в общении с органами власти.
• Семьям, которые не имеют средств к существованию, будет предоставлена оплачиваемая работа от государства.
• Все усилия правительства будут направлены на восстановление нормальной жизни во всех мухафазах страны.
• Меры безопасности, включая комендантский час, являются «горьким лекарством» и необходимым средством для нормализации обстановки и предотвращения жертв.
• Будет создана комиссия для расследования случаев применения насилия в отношении демонстрантов.
И хотя Абдул Махди специально подчеркнул, что «магического решения» для разрешения социально-экономического кризиса не существует, и «правительство не может решить десятилетиями копившиеся проблемы за один год» - особого впечатления на протестующих его слова не произвели. Он, безусловно, прав - у власти всего лишь год, ему приходится постоянно балансировать между различными кланами и группировками политических элит Ирака, да и других проблем хватает. Но, судя по всему - терпению населения страны приходит конец. И лозунг «Давайте разгромим ИГИЛ, а там все образуется» - больше не работает.
Но все же Абдулу Махди удалось сделать главное - донести до правящего класса нехитрую мысль о том, что нынешние протесты могут стать концом Ирака и началом слива страны на дно кровавого хаоса. На следующий день после его выступления военные согласились с тем, что комендантский час в Багдаде следует отменить. А сам представители исполнительной власти, премьер и спикер парламента Мохаммед аль-Хальбоуси встретились с представителями «иракской улицы».
«Если требования протестующих не будут выполнены, я выйду на улицу вместе с ними», - пообещал глава парламента, одновременно с этим обратившись к собравшимся с просьбой не вступать в конфликт с силами безопасности, а ограничиться мирными демонстрациями. Естественно, что не обошлось без обещаний - о развертывании масштабного жилищного строительства, поддержке малоимущих, реализации программы трудоустройства выпускников высших учебных заведений.
Впрочем, конкретных решений в отношении происходящего на улицах принято не было. Более того, источники haqqin.az в Ираке сообщают, что полиция и силы безопасности проводят массовые аресту участников выступлений. Это может означать только одно - кто-то в руководстве страны все еще надеется на силовое решение проблемы протестов, причем - кто-то очень влиятельный, могущий себе позволить игнорировать премьера и спикера.
Что ж, у него вполне это может получиться - добавить крови и ужаса, разогнать «улицу» и достичь кладбищенского спокойствия. Проблема в том, что подобная «стабильность» просуществует очень недолго. И потом полыхнет уже гораздо сильнее, «иракский котел» рванет так, что мало не покажется всему региону.
Пока еще есть шанс избежать катастрофы. Но времени для этого у властей Ирака остается не слишком много. Таймер уже тикает - и успеет ли Багдад его отключить все еще остается большим вопросом.