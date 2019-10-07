По официальным данным МВД Ирака, в результате продолжающихся в стране в течение пяти дней митингов протеста 104 человека погибли, еще 6 107 получили ранения различной степени тяжести.

Кроме того, полиция сообщает, что в разных городах и мухафазах страны сожжены 52 военных транспортных средства правительственных сил безопасности, пострадало 51 гражданское и правительственное здание, сгорело восемь штаб-квартир различных политических партий, атакованы семь офисов СМИ и телеканалов.

Всех погибших правительство объявило «мучениками» и приняло решение предоставить их семьям материальную компенсацию и особый набор социальных льгот.

Ирак содрогнулся от произошедшего - и это совершенно очевидно. Как очевидно и то, что правительство не сумело удержать силы безопасности от чрезмерного применения насилия, а дальше наступила ответная реакция со стороны протестующих с закономерным кровавым итогом. Сегодня верховное командование иракской армии приказало вывести военных из столичного квартала Садр, заменив их федеральной полицией.

«Была применена чрезмерная сила, и мы начали привлекать к ответственности тех командиров, которые совершили эти неправильные действия», - говорится в опубликованном в этой связи заявлении военных.

Но это проще всего - обвинить военных, американцев, иностранные нефтяные компании, приплести сюда Иран, «революционный дух шиитов» и историю с отставкой легендарного Абдул Вахаба аль-Саади, бывшего командующего иракскими контртеррористическими силами. Вот только куда деть ключевые проблемы страны, из-за которых протестующие вышли на улицы, под дубинки, слезоточивый газ и пули - коррупцию, безработицу и рост стоимости жизни при падении реальных доходов населения? Что с этими «тремя китами», из-за которых в поисках справедливости люди готовы идти на смерть? Причем не только в Ираке, но и в других арабских государствах - Египте, Ливане и далее везде.

В пятницу, 4 октября, премьер-министр Ирака Адель Абдул Махди выступил с речью по общенациональному телевидению, изложив свою программу по преодолению кризиса в стране. Если кратко, то основные тезисы его выступления выглядели следующим образом: