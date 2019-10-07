Кочаряну предстоит «несложная» операция
В ближайшие дни экс-президенту Армении Роберту Кочаряну предстоит перенести несложную операцию, заявил армянскому изданию Aysor.am руководитель офиса экс-президента Виктор Согомонян.
«Серьезных проблем нет. Думаю, через считанные дни здоровье Роберта Кочаряна полностью будет восстановлено», - сказал он.
Армянские СМИ ранее сообщали, что Роберт Кочарян в конце сентября и в первых числах октября дважды был доставлен в больницу, где был обследован и после этого перевезен в уголовно-исполнительное учреждение. Экс-президенту предъявлены обвинения в свержении конституционного строя в Армении по делу 1 марта 2008 года. а также в получении взятки в особо крупных размерах по другому уголовному делу.