По словам Бенсаада, угрозы поступают ему, предположительно, от «черных риэлторов», которые хотят отобрать квартиру в центре Москвы.

Проживающий в Москве правнук Иосифа Сталина — Селим Бенсаад обратился к юристу и в СМИ с сообщением об угрозах жизни, которые поступают в его адрес. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Бенсаад — 47-летний художник, с детства страдающий глухотой. Вместе со своей женой, также слабослышащей, он проживает в квартире, которая, по информации издания, находится в районе метро «Китай-город». Площадь квартиры — около 80 квадратных метров, кадастровая стоимость — порядка 30 миллионов рублей. Квартира находится в долевой собственности у Селима Бенсаада и его отца Хосина, постоянно проживающего в Алжире.

Как рассказал изданию Селим Бенсаад, квартира была подарена Иосифом Сталиным Юлии Мельцер, жене Якова Джугашвили — старшего сына советского лидера. Затем квартирой владела Галина Джугашвили, дочь Мельцер. В 1970 году она вышла замуж за эксперта ООН по чрезвычайным ситуациям Хосина Бенсаада, у них родился сын Селим. Пара практически не жила вместе.

Представителем Бенсаада выступает адвокат Юлия Линник. По словам юриста, сейчас она готовит заявление в полицию о поступающих угрозах. Кроме того, Бенсаад подал заявление в многофункциональный центр о том, что любые сделки с квартирой на Китай-городе могут проводиться только при его личном участии.