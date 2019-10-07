Министерство торговли США вносит 28 китайских организаций в санкционный список из-за ситуации с уйгурами в Китайской Народной Республике. Об этом говорится в документе ведомства, сообщает ТАСС.

"Эти 28 организаций определены правительством США как занимающиеся деятельностью, идущей вразрез с внешнеполитическими интересами США, - отмечается в тексте. - Эти организации вовлечены в нарушение прав человека, которые проводит Китай против уйгуров, казахов и других представителей мусульманского меньшинства".