Чавушоглу: Военная операция в Сирии — временная мера
Турция уважает территориальную целостность Сирии, проводимые Анкарой на северо-востоке Арабской Республики действия являются временной мерой, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом, сообщается на сайте иранского ведомства.
Согласно информации, глава иранского внешнеполитического ведомства заявил, что Тегеран выступает против военных действий и поддерживает установление стабильной обстановки на территории Сирии.
Зариф также отметил, что считает наиболее эффективным способом решения сложившейся ситуации применение Аданского соглашения по взаимодействию в области безопасности, заключенного между Турцией и Сирией в 1999 году.