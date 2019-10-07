Горит торговый центр «Бина» обновлено 02:34
Пожар в торговом центре «Бина» занимает площадь приблизительно 2000-3000 кв. м, сообщили заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Этибар Мирзоев и начальник Государственной противопожарной службы Физули Асадов, сообщает Report.
По их словам, размер ущерба предпринимателям и причины пожара пока не известны: «Общественность будет проинформирована после проведения разбирательства».
На горячую линию «112» МЧС Азербайджана поступила информация о пожаре в торговом центре «Бина» в Гарадагском районе Баку, сообщает пресс-служба министерства.
Согласно информации, на место происшествия немедленно были привлечены соответствующие спасательные силы Государственной службы противопожарной охраны, войск Гражданской обороны и Службы спасения особого риска. В настоящее время принимаются меры по тушению пожара.
Дополнительная информация будет предоставлена позже.