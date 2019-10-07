В США опровергли вывод войск из Сирии

Уход американских военных из зоны турецкой операции на северо-востоке Сирии не означает, что США начали вывод своих войск из этой страны, заявил в ходе брифинга для журналистов представитель вашингтонской администрации высокого ранга.

"Вывод от 50 до 100 американских военных... не является началом официального вывода войск из Сирии", - сказал он, по словам которого, в Вашингтоне стремятся к скорейшему возвращению американских военных на родину, однако "сейчас не время для подобных действий", передает ТАСС.

Представитель вашингтонсокй администрации пояснил, что американские военнослужащие будут перемещены в другой район Сирии, а не за ее пределы: "Сейчас мы перемещаем 50 военных в пределах Сирии".

При этом он подчеркнул, что Вашингтон не поддерживает операцию Турции.