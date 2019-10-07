В Турции готовы к операции в Сирии заявление Минобороны
Все приготовления к возможной военной операции на северо-востоке Сирии завершены, говорится в сообщении министерства национальной обороны Турции, опубликованном в твиттере ведомства.
"Создание безопасной зоны/мирного коридора необходимо для обеспечения безопасности сирийцев, способствует стабильности и спокойствию нашего региона. Генштаб ВС Турции никогда не допустит создания террористического коридора на наших границах. Подготовка к операции завершена", - говорится в сообщении.