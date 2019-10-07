Премьер-министр Новруз Мамедов подал в отставку срочно, обновлено
Президент Ильхам Алиев направил в Милли Меджлис кандидатуру нового премьер-министра. Этот вопрос официально включен в повестку дня очередного пленарного заседания Милли Меджлиса, сообщает haqqin.az.
Как стало известно haqqin.az действующий премьер-министр Новруз Мамедов подал в отставку.
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Сегодня пройдет очередное пленарное заседание Милли Меджлиса. Как стало известно haqqin.az, в повестку заседания включены 13 вопросов.
В частности, депутаты обсудят законы «О государственной пошлине», «Об обороте наркотических и психотропных препаратов и их прекурсоров», «О лицензиях и разрешениях» и др., а также изменения в Кодекс об административных правонарушениях.
Законопроекты будут обсуждены во втором и третьем чтении.