Нефть дорожает в ожидании переговоров США и Китая

Цены на нефть повышаются на азиатских торгах сегодня на фоне надежд на то, что США и Китаю удастся достичь прогресса в торговых переговорах, которые состоятся позднее на этой неделе.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к настоящему времени составляет $58,68 за баррель, что на $0,33 (0,57%) выше уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник цена этих контрактов снизилась на $0,02 (0,03%), до $58,35 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,31 (0,59%) - до $53,06 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт упал в цене на $0,06 (0,11%), до $52,75 за баррель.

Внимание участников рынка сосредоточено на торговых переговорах США и Китая, которые возобновятся в четверг после длившегося несколько месяцев перерыва.