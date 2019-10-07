США хотят выйти из Договора по открытому небу
Администрация США рассматривает возможность выхода из Договора по открытому небу (ДОН). Об этом сообщил председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгел (демократ, от штата Нью-Йорк), передает ТАСС.
"Я глубоко встревожен сообщениями о том, что администрация Трампа рассматривает возможность выхода из Договора по открытому небу, и решительно призываю вас не делать столь безрассудного шага", - говорится в письме, которое Энгел направил помощнику президента США по национальной безопасности Роберту О'Брайену. Текст этого документа был обнародован аппаратом Энгела.
"Документ с момента вступления в силу в 2002 году обеспечивал важную военную транспарентность подписавших его стран. Выход США из договора будет на руку только России, навредит нашим союзникам, партнерам и американским интересам в области безопасности", - считает законодатель. "Договор позволяет США и союзникам отслеживать дислокацию российских военных. Наблюдательные полеты дают возможность собирать информацию о российских действиях в Украине", - отметил Энгел.