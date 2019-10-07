Азербайджан получит 58% доходов от TANAP

После того, как трубопровод TANAP заработает в полную силу, от транспортировки газа будут получены до 1,45 млрд долларов дохода. Об этом на пресс-конференции во вторник сказал генеральный директор TANAP Салтук Дюзйол, сообщает Trend.

По его словам, 58% от этой суммы получит Азербайджан.