Кочарян третий раз за девять дней проходит медобследование

Бывший президент Армении Роберт Кочарян в третий раз за последние девять дней проходит медобследование в ереванской больнице, сообщила во вторник пресс-секретарь уголовно-исполнительного управления Минюста Нона Навикян, передает РИА Новости.

"Кочарян 8 октября доставлен в медицинский центр "Измирлян" для обследования. Он пока находится там", - заявила Навикян. Другие подробности не приводятся.

Ранее она сообщила, что экс-президента доставляли в тот же медицинский центр 30 сентября и 4 октября.