По оценке врачей, жизни пострадавших ничего не угрожает. В настоящее время расследуются причины инцидента.

"Все пострадавшие доставлены в Гахскую центральную районную больницу. Состояние четверых пострадавших оценивается как легкое, двоих – средней тяжести", - заявили в пресс-службе ведомства.

В результате взрыва при проведении земляных работ Объединением жилищно-коммунального хозяйства Гахского района Азербайджана пострадали шесть человек, сообщили в Министерстве здравоохранения.

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В Гахском районе Азербайджана произошел взрыв, есть пострадавшие, сообщает Report.

Согласно информации, сегодня в утренние часы во время земляных работ, проводимых сотрудниками Объединения жилищно-коммунального хозяйства Гахского района на территории города, по неизвестной причине произошел взрыв.

В результате пострадали 4 человека, они были доставлены в Гахскую центральную районную больницу.

В настоящее время расследуются причины инцидента.