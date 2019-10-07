Али Асадова единогласно утвердили премьер-министром Азербайджана

Он сменил на этой должности Новруза Мамедова.

Али Асадов был избран единогласно. За него проголосовали 105 депутатов.

Али Асадов родился 30 ноября 1956 года в Нахчыване. В 1974 году он окончил среднюю школу №134 в Баку, а в 1978 году -Институт народного хозяйства в Москве.

После окончания института он начал работать главным лаборантом в Институте экономики Академии наук Азербайджанской ССР. В 1978-1980 годах служил в армии.

В 19802-1989 гг. Али Асадов продолжает работать в Институте экономики Академии наук Азербайджанской ССР, занимая различные научные должности. С 1989 по 1995 гг. он стал заведующим кафедры в Бакинском институте политологии и социального управления.

В 1995-2000 гг. Али Асадов избран депутатом Милли Меджлиса. Распоряжением президента Азербайджана от 17 апреля 1998 года Али Асадов был назначен помощником президента по экономическим вопросам. 29 ноября 2012 года его назначили заместителем руководителя Администрации президента.

Али Асадов награжден орденами «За службу Отечеству» первой и второй степеней. Является государственным советником первой степени.