Почему Ильхам Алиев сменил премьер-министра? Сигнал президента: кто не справится, тот уйдет

Эйнулла Фатуллаев, глава haqqin.az

Избрание 72-летнего Новруза Мамедова на пост премьер-министра Азербайджана стало такой же ошеломляющей новостью, как и его неожиданная отставка. В Азербайджане главу Кабмина избирает парламент по представлению президента.

Новруз Мамедов пришел с ветром перемен, и ушел с ветром перемен

Полтора года назад, весной 2018 года, сразу же после президентских выборов Ильхам Алиев представил на рассмотрение Милли Меджлиса кандидатуру своего помощника по внешнеполитическим вопросам. Безусловно, к этому времени пост премьер-министра потерял свою былую политическую значимость, ибо в стране была введена новая конституционная должность первого вице-президента и прочих двух вице-президентов. Должность первого вице-президента заняла весьма популярная среди азербайджанской общественности Мехрибан Алиева, де-факто возглавлявшая в правительстве И. Алиева реализацию всех значимых крупнейших социальных и гуманитарных проектов. Исходя из концептуальной теории Гейдара Алиева о политической преемственности, закрепленной общественным договором всех социальных классов, правящая партия объявила заместителя председателя партии Ени Азербайджан Мехрибан Алиеву «второй политической фигурой» властной команды. Президент фактически легитимизировал социальный и политический статусы первой леди.

Таким образом, пост премьер-министра потерял свою политическую весомость, главенствующие полномочия председателя Кабмина приобрели в большой мере технократические и хозяйственные функции. Если рассмотреть статус азербайджанского премьера с политологической точки зрения, то в формате модели суперпрезидентской формы правления премьер-министр фактически первый министр в Кабинете самого президента.

это ветхое здание Кабмина - все еще исторический раритет

После президентских выборов 2018 года в своей инаугурационной речи Ильхам Алиев объявил о новом этапе качественных преобразований в азербайджанской экономике. Президент анонсировал кадровые реформы в правящей команде в частности, как и политическую регенерацию правящего класса в целом. В Азербайджане начался назревший процесс эволюционной смены элит. В правительство вошли молодые министры, которым доверили управление стратегически важными сферами.

К примеру, 41-летний Инам Керимов, воплотивший в жизнь антикоррупционный проект президента «АСАН-хидмет», занял пост министра сельского хозяйства. А 39-летнему депутату Милли Меджлиса Фуаду Мурадову в условиях суровой информационной войны с мировым армянством доверили одно из судьбоносных для страны направлений – работу с формируемой азербайджанской диаспорой. И новый министр труда и соцзащиты Сахиль Бабаев в очень молодом возрасте, в 38 лет был направлен на реализацию сложнейших социальных программ. Зарекомендовавшие себя в правительстве И. Алиева министры - Микаил Джаббаров, Рамин Гулузаде и Парвиз Шахбазов, безусловно, находятся в центре внимания своими реформаторскими начинаниями и преобразованиями в госведомствах. На наших глазах происходит смена поколений высшего звена вертикали исполнительной власти. Смена будет продолжаться. Президент увязал трансформацию экономики с кадровой реформы, ибо кадры не только ответственны за успешность проведения реформ, кадры решают все!!!

правительство не успевает за президентом: на кону большие пертурбации

Главные постулаты реформаторской политики И. Алиева были ясно выражены и в его теоретическом морально-этическом представлении системы взаимоотношений членов правящей номенклатуры. Президент неоднократно повторял, что вне зависимости от заслуг и успехов в прошлом того или иного представителя правящей команды, при оценке деятельности чиновника будут взяты за основу коэффициент полезного действия, компетентность и эффективность чиновника в современном историческом отрезке. Может ли чиновник справиться с поставленными новыми задачами? Отвечает ли он новым требованиям президента? Осознает ли степень своей ответственности в эпохе перемен и преобразований? Конечно же, у того или иного представителя алиевской команды могут быть архиважные заслуги в строительстве Третьей Республики. Но кто-то устал, либо противится веянию перемен, а еще кто-то в силу своего консерватизма не воспринимает трансформацию политсистемы и экономического базиса.

Ведь президент открыто заявил о новых приоритетах: «В предстоящие годы будут предприняты дополнительные шаги, направленные на улучшение бизнес-среды, экономические реформы углубятся. В экономике необходимо обеспечить полную прозрачность, положить конец всем негативным явлениям».

И.Алиев начал свой новый президентский срок с отставки одного из старожилов номенклатуры премьер-министра Артура Расизаде. Представленный в руководстве правительства еще Второй Республики, первый помощник президента Гейдара Алиева по экономическим вопросам 83-летний экс-премьер фактически не справился с возложенной на него задачей скорого неотложного преобразования экономики, обеспечения прозрачности и борьбы с чиновничьим негативизмом.

и Артур Расизаде не справился

Президент представил парламенту кандидатуру Новруза Мамедова. Хотя у Мамедова не было опыта управления экономическими и хозяйственными отраслями, однако помощник президента оставлял впечатление порядочного чиновника, новатора с прогрессивными идеями и жаждой скорейших преобразований. Н.Мамедов был опытным управленцем - на протяжении долгих десятилетий еще со времен правления Гейдара Алиева занимал высокие посты в высшей политической иерархии – замзавотделом, завотделом, заместителя главы Администрации президента, помощника президента. Номенклатурный опыт чиновника и понимание Н.Мамедовым системных проблем страны не оставляли надежды и чаяния президента…

Однако на посту премьер-министра Н.Мамедов не справился с поставленными задачами. Премьер так и не смог на протяжении полутора лет реорганизовать работу правительства и повысить его эффективность, превратить Кабмин в локомотив экономических реформ, инициированных президентом. Экономические и финансовые реформы застопорились и требовали постоянного личного вмешательства президента. Без президента дело не двигалось. Более того, Н.Мамедов не смог добиться улучшения макроэкономических показателей, в частности, увеличения темпов роста валового внутреннего продукта, на чем неоднократно настаивал президент.

И Новруз Мамедов не потянул

Конечно же, президент высоко ценит политическую преданность Новруза Мамедова, и он останется в рядах правящей команды. Но в данном конкретном случае экс-премьер не справился со своими обязанностями, что обусловило новый выбор президента.

Ильхам Алиев представил кандидатуру нового премьер-министра – своего бессменного помощника по экономическим вопросам Али Асадова. Молодого 38-летнего завкафедрой экономики Бакинского института социального управления и политологии, выпускника всемирно известного Плехановского Института, доктора наук Али Асадова в далеком 1994 году заметил еще президент Гейдар Алиев. Али Асадов по списку партии Ени Азербайджан был избран в парламент, а затем очень активно себя проявил в Парламентской Ассамблеи Совета Европы – он входил в первую делегацию Азербайджана в ПАСЕ. И в 1998 году Гейдар Алиев назначил А.Асадова своим помощником по экономическим вопросам. Расизаде возглавил правительство, а Асадов занял освободившееся место помощника президента по экономике в Администрации.

президент делает ставку на Али Асадова

Парадоксально, но именно А.Асадов присутствовал на двух последних встречах Г.Алиева в 2003 году с президентом Би-Пи Джоном Брауном, что говорило о большом доверии к помощнику. Впоследствии Ильхам Алиев столь же сильно доверял Али Асадову, возложив на него реализацию своих наиболее стратегических проектов и особых поручений. От курирования SOCAR до строительства бакинского бульвара, от решения важнейших коммунально-хозяйственных задач Баку до осуществления программ регионального развития… Все последние 16 лет президентства И.Алиева новый премьер-министр, который в прошлом занимал и должность первого заместителя главы Администрации президента по экономическим вопросам, находился в ряду наиболее испытанных управленцев и хозяйственников в команде главы государства. И долгие годы, учитывая высокое доверие президента Али Асадову, экспертное сообщество прочило именно его в качестве вероятного претендента на пост премьер-министра.

Вот теперь А.Асадову предстоит оправдать надежды президента, и ускорить программу скорейшей ненефтяной индустриализации и проведения заключительной фазы аграрных реформ. Преобразования будут ускоряться, и процесс реформирования экономики, оздоровления условий для развития конкурентоспособного бизнеса, укрепления банковской системы и проведения долгожданной финансовой реформы должен возглавить именно новый преобразованный Кабмин. И как мы уже указывали выше, президент будет способствовать ускорению и разрастанию политики реформ.

И, наконец, напрашивается еще один немаловажный, а может, и самый главный вывод после смены руководства Кабмина. Президент дал важный сигнал всем чиновникам, особенно тем, кто в течение долгого времени занимает высокие государственные посты.

Ильхам Алиев подает ясный сигнал: кто не справится, тот уйдет

Никто не вечен во власти, несмотря на свои былые и оцененные президентом и общественностью политические заслуги. Как часто повторяли в акрополях Древней Греции, все течет, и ничто не остается на месте. Есть морально-этический кодекс чиновника, который не может занимать свою должность, не соответствуя требованиям и вызовам нового времени и новых прогрессивных программ президента. В новом Азербайджане все очень логично и просто – если чиновник не работает и не справляется, президент его увольняет. Это сигнал другим чиновникам, в том числе и членам правительства: не справляешься – уйдешь. Ничего личного, все во благо государства и общества…

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