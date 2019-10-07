Эйнулла Фатуллаев, глава haqqin.az 12:31

Избрание 72-летнего Новруза Мамедова на пост премьер-министра Азербайджана стало такой же ошеломляющей новостью, как и его неожиданная отставка. В Азербайджане главу Кабмина избирает парламент по представлению президента.

Полтора года назад, весной 2018 года, сразу же после президентских выборов Ильхам Алиев представил на рассмотрение Милли Меджлиса кандидатуру своего помощника по внешнеполитическим вопросам. Безусловно, к этому времени пост премьер-министра потерял свою былую политическую значимость, ибо в стране была введена новая конституционная должность первого вице-президента и прочих двух вице-президентов. Должность первого вице-президента заняла весьма популярная среди азербайджанской общественности Мехрибан Алиева, де-факто возглавлявшая в правительстве И. Алиева реализацию всех значимых крупнейших социальных и гуманитарных проектов. Исходя из концептуальной теории Гейдара Алиева о политической преемственности, закрепленной общественным договором всех социальных классов, правящая партия объявила заместителя председателя партии Ени Азербайджан Мехрибан Алиеву «второй политической фигурой» властной команды. Президент фактически легитимизировал социальный и политический статусы первой леди. Таким образом, пост премьер-министра потерял свою политическую весомость, главенствующие полномочия председателя Кабмина приобрели в большой мере технократические и хозяйственные функции. Если рассмотреть статус азербайджанского премьера с политологической точки зрения, то в формате модели суперпрезидентской формы правления премьер-министр фактически первый министр в Кабинете самого президента.

После президентских выборов 2018 года в своей инаугурационной речи Ильхам Алиев объявил о новом этапе качественных преобразований в азербайджанской экономике. Президент анонсировал кадровые реформы в правящей команде в частности, как и политическую регенерацию правящего класса в целом. В Азербайджане начался назревший процесс эволюционной смены элит. В правительство вошли молодые министры, которым доверили управление стратегически важными сферами. К примеру, 41-летний Инам Керимов, воплотивший в жизнь антикоррупционный проект президента «АСАН-хидмет», занял пост министра сельского хозяйства. А 39-летнему депутату Милли Меджлиса Фуаду Мурадову в условиях суровой информационной войны с мировым армянством доверили одно из судьбоносных для страны направлений – работу с формируемой азербайджанской диаспорой. И новый министр труда и соцзащиты Сахиль Бабаев в очень молодом возрасте, в 38 лет был направлен на реализацию сложнейших социальных программ. Зарекомендовавшие себя в правительстве И. Алиева министры - Микаил Джаббаров, Рамин Гулузаде и Парвиз Шахбазов, безусловно, находятся в центре внимания своими реформаторскими начинаниями и преобразованиями в госведомствах. На наших глазах происходит смена поколений высшего звена вертикали исполнительной власти. Смена будет продолжаться. Президент увязал трансформацию экономики с кадровой реформы, ибо кадры не только ответственны за успешность проведения реформ, кадры решают все!!!

Главные постулаты реформаторской политики И. Алиева были ясно выражены и в его теоретическом морально-этическом представлении системы взаимоотношений членов правящей номенклатуры. Президент неоднократно повторял, что вне зависимости от заслуг и успехов в прошлом того или иного представителя правящей команды, при оценке деятельности чиновника будут взяты за основу коэффициент полезного действия, компетентность и эффективность чиновника в современном историческом отрезке. Может ли чиновник справиться с поставленными новыми задачами? Отвечает ли он новым требованиям президента? Осознает ли степень своей ответственности в эпохе перемен и преобразований? Конечно же, у того или иного представителя алиевской команды могут быть архиважные заслуги в строительстве Третьей Республики. Но кто-то устал, либо противится веянию перемен, а еще кто-то в силу своего консерватизма не воспринимает трансформацию политсистемы и экономического базиса. Ведь президент открыто заявил о новых приоритетах: «В предстоящие годы будут предприняты дополнительные шаги, направленные на улучшение бизнес-среды, экономические реформы углубятся. В экономике необходимо обеспечить полную прозрачность, положить конец всем негативным явлениям». И.Алиев начал свой новый президентский срок с отставки одного из старожилов номенклатуры премьер-министра Артура Расизаде. Представленный в руководстве правительства еще Второй Республики, первый помощник президента Гейдара Алиева по экономическим вопросам 83-летний экс-премьер фактически не справился с возложенной на него задачей скорого неотложного преобразования экономики, обеспечения прозрачности и борьбы с чиновничьим негативизмом.

Президент представил парламенту кандидатуру Новруза Мамедова. Хотя у Мамедова не было опыта управления экономическими и хозяйственными отраслями, однако помощник президента оставлял впечатление порядочного чиновника, новатора с прогрессивными идеями и жаждой скорейших преобразований. Н.Мамедов был опытным управленцем - на протяжении долгих десятилетий еще со времен правления Гейдара Алиева занимал высокие посты в высшей политической иерархии – замзавотделом, завотделом, заместителя главы Администрации президента, помощника президента. Номенклатурный опыт чиновника и понимание Н.Мамедовым системных проблем страны не оставляли надежды и чаяния президента… Однако на посту премьер-министра Н.Мамедов не справился с поставленными задачами. Премьер так и не смог на протяжении полутора лет реорганизовать работу правительства и повысить его эффективность, превратить Кабмин в локомотив экономических реформ, инициированных президентом. Экономические и финансовые реформы застопорились и требовали постоянного личного вмешательства президента. Без президента дело не двигалось. Более того, Н.Мамедов не смог добиться улучшения макроэкономических показателей, в частности, увеличения темпов роста валового внутреннего продукта, на чем неоднократно настаивал президент.

Конечно же, президент высоко ценит политическую преданность Новруза Мамедова, и он останется в рядах правящей команды. Но в данном конкретном случае экс-премьер не справился со своими обязанностями, что обусловило новый выбор президента. Ильхам Алиев представил кандидатуру нового премьер-министра – своего бессменного помощника по экономическим вопросам Али Асадова. Молодого 38-летнего завкафедрой экономики Бакинского института социального управления и политологии, выпускника всемирно известного Плехановского Института, доктора наук Али Асадова в далеком 1994 году заметил еще президент Гейдар Алиев. Али Асадов по списку партии Ени Азербайджан был избран в парламент, а затем очень активно себя проявил в Парламентской Ассамблеи Совета Европы – он входил в первую делегацию Азербайджана в ПАСЕ. И в 1998 году Гейдар Алиев назначил А.Асадова своим помощником по экономическим вопросам. Расизаде возглавил правительство, а Асадов занял освободившееся место помощника президента по экономике в Администрации.

Парадоксально, но именно А.Асадов присутствовал на двух последних встречах Г.Алиева в 2003 году с президентом Би-Пи Джоном Брауном, что говорило о большом доверии к помощнику. Впоследствии Ильхам Алиев столь же сильно доверял Али Асадову, возложив на него реализацию своих наиболее стратегических проектов и особых поручений. От курирования SOCAR до строительства бакинского бульвара, от решения важнейших коммунально-хозяйственных задач Баку до осуществления программ регионального развития… Все последние 16 лет президентства И.Алиева новый премьер-министр, который в прошлом занимал и должность первого заместителя главы Администрации президента по экономическим вопросам, находился в ряду наиболее испытанных управленцев и хозяйственников в команде главы государства. И долгие годы, учитывая высокое доверие президента Али Асадову, экспертное сообщество прочило именно его в качестве вероятного претендента на пост премьер-министра. Вот теперь А.Асадову предстоит оправдать надежды президента, и ускорить программу скорейшей ненефтяной индустриализации и проведения заключительной фазы аграрных реформ. Преобразования будут ускоряться, и процесс реформирования экономики, оздоровления условий для развития конкурентоспособного бизнеса, укрепления банковской системы и проведения долгожданной финансовой реформы должен возглавить именно новый преобразованный Кабмин. И как мы уже указывали выше, президент будет способствовать ускорению и разрастанию политики реформ. И, наконец, напрашивается еще один немаловажный, а может, и самый главный вывод после смены руководства Кабмина. Президент дал важный сигнал всем чиновникам, особенно тем, кто в течение долгого времени занимает высокие государственные посты.