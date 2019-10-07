На должность главного советника президента Армении Армена Саркисяна назначен гражданин России Георгий Асатрян. Он будет заниматься укреплением связей между российским президентом Владимиром Путиным и Арменом Саркисяном, а также активизацией контактов между президентскими администрациями двух стран. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Решение о назначении Георгия Асатряна было принято после визита Владимира Путина в Ереван 1 октября, уточнили источники. Выполнять свои обязанности советника Асатрян будет вне штата и на общественных началах.

Георгий Асатрян — кандидат исторических наук, специалист по Афганистану и контртеррористической деятельности США на Ближнем Востоке. Он защитил диссертацию о контртеррористической политике США в Афганистане в 2001-2008 годах. Обучался в РГГУ, Историко-архивном институте, американском университете Beloit College.