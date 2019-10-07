Правительство Эквадора покинуло столицу страны

Как сообщает Дойче велле, глава государства выступил с обвинениями в адрес своего предшественника. По его словам, экс-президент Эквадора Рафаэль Корреа, а также президент Венесуэлы Николас Мадуро осуществляют попытки организовать в стране госпереворот.

После массовых протестов в Эквадоре правительство страны покинуло столицу Кито. В ходе телеобращения президент Ленин Морено сообщил о переводе правительства в Гуаякиль.

Отмечается, что в Кито направились маршем не менее 20 тысяч представителей коренных народов Эквадора и фермеров. По данным телеканала Ecuavisa, они подожгли бронированный автомобиль сил безопасности. Кроме того, протестующие окружили здание Конгресса.

Министерство нефти страны сообщило, что государственная нефтяная компания Petroamazonas приостановила добычу на трех месторождениях в Амазонии из-за массовых протестов. В результате добыча нефти в стране сократится на 59 450 баррелей в сутки, предупредили чиновники. По их словам, месторождения захватили "лица, не связанные с производством".

Протесты в Эквадоре начались из-за резкого повышения цен на топливо, вызванного отменой государственных субсидий. Власти больше не могут позволить себе субсидировать его покупку, объяснил президент Морено. С начала октября цены на топливо подскочили более чем вдвое. Глава государства ввел режим чрезвычайного положения сроком на 60 дней и отменил трехдневный визит в Германию.

Массовые акции парализовали работу общественного транспорта во многих городах страны. Стражи порядка задержали 477 человек. Вместе с тем представители коренных народов заявили, что с 6 октября удерживают несколько десятков военнослужащих и полицейских.

Субсидии на топливо были введены в Эквадоре в 1970-х годах. Их упразднение является частью пакета экономических мер, с помощью которых власти хотят бороться с кризисом в стране. Эквадор ранее получил от Международного валютного фонда заем в размере 4,2 млрд долларов и обязался в ответ сократить государственные расходы. Программа субсидий обходилась бюджету в 1,3 млрд долларов США в год.