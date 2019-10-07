Первая речь премьер-министра Али Асадова

Али Асадов, кандидатура которого была утверждена на пост премьер-министра Азербайджана на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса, выразил признательность за оказанное ему доверие, добавив, что оправдает его.

Али Асадов отметил, что современный Азербайджан достиг больших успехов за годы независимости: «Под руководством президента Ильхама Алиева экономика Азербайджана прошла титанический путь развития. Под руководством главы государства реализован ряд глобальных проектов. Развивается ненефтяной сектор. Азербайджан вошел в семью космических стран».

"Достигнутые грандиозные успехи – результат деятельности Президента Азербайджана Ильхама Алиева. За этот период ВВП страны вырос в 3,3 раза, объем инвестиций в экономику достиг 270 млрд долларов, уровень бедности снизился до 5%, уровень безработицы - до 4,9%, стратегические валютные резервы страны выросли в 26 раз, достигнув 49 млрд долларов. В то же время численность населения в 2019 году достигла 10 млн человек. Под руководством главы государства реализованы такие мегапроекты, как "Азери-Чираг-Гюнешли", "Шах Дениз", "Баку-Тбилиси-Джейхан", "Баку-Тбилиси-Эрзурум", "Южный газовый коридор", "Баку-Тбилиси-Карс". Наряду с этим, направление нефтяных доходов в ненефтяной сектор способствует серьезным успехам в развитии этой сферы. ВВП в ненефтяном секторе вырос в 2,8 раза, ненефтяная промышленность - в 2,4 раза», - сказал он.