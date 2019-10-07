Песков: Москве и Эр-Рияду не нужны высокие цены на нефть
Россия и Саудовская Аравия заинтересованы в том, чтобы цена нефти не превышала целесообразное значение, но и не снижалась ниже достаточного уровня. Об этом в интервью телеканалу "Россия-24" в кулуарах Российской энергетической недели (РЭН) сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
По словам Пескова, "политическая воля руководства двух стран" направлена на продолжение сотрудничества Москвы и Эр-Рияда в сфере энергетики.
Пресс-секретарь российского лидера отметил, что бюджеты двух стран рассчитаны, исходя из разных цен нефти, и РФ имеет "большую резистентность к колебаниям цены на нефть". "Но тем не менее мы вместе с Саудовской Аравией заинтересованы в том, чтобы эта цена не задиралась выше целесообразного уровня и не падала ниже достаточного уровня, тем самым дестабилизируя всю мировую экономику".
По прогнозу международного рейтингового агентства Fitch, стоимость нефти в 2019 году составит $65 за баррель. Для многих ближневосточных членов ОПЕК - в частности, для ОАЭ и Кувейта, такая цена вполне комфортна, утверждают аналитики. Исключение составляет Саудовская Аравия, для которой бездефицитный бюджет начинается от $80 за баррель.