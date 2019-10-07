Песков: Москве и Эр-Рияду не нужны высокие цены на нефть

Россия и Саудовская Аравия заинтересованы в том, чтобы цена нефти не превышала целесообразное значение, но и не снижалась ниже достаточного уровня. Об этом в интервью телеканалу "Россия-24" в кулуарах Российской энергетической недели (РЭН) сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По словам Пескова, "политическая воля руководства двух стран" направлена на продолжение сотрудничества Москвы и Эр-Рияда в сфере энергетики.