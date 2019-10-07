Любимые фильмы теперь доступнее с Azercell

Провайдер цифровых решений и лидер рынка мобильной связи страны Azercell радует своих абонентов услугами, соответствующими тенденциям современного рынка. Компания стремится предоставить своим абонентам лучший клиентский опыт посредством внедрения технологических новшеств и предлагает услугу IVI - удобное и простое решение для просмотра фильмов.

IVI позволяет просматривать до 100 000 фильмов на любой вкус в высоком качестве, независимо от местоположения. Плата за дневную подписку к услуге IVI составляет 0.40 AZN, месячное подключение - 5.99 AZN.

Для активации дневного пакета необходимо отправить ключевое слово GUN, для активации месячного пакета - ключевое слово AY на короткий номер 3333. При первом подключении к IVI абонентам предоставляется возможность бесплатно воспользоваться услугой в течение семи дней при подключении к дневному пакету, 14 дней - при активации месячного пакета. Приложение IVI, доступное для платформ iOS и Android, можно загрузить в AppStore или Google Play.

Отметим, что данная услуга позволяет просматривать фильмы различных жанров без рекламы на пяти устройствах одновременно.

Скачай приложение и не упусти возможность воспользоваться услугой бесплатно!

Теперь последние тенденции цифрового мира доступнее с Azercell! Для подробной информации об услуге, пожалуйста, посетите: https://www.azercell.com/ru/personal/services/partner_services/ivi/